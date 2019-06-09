Никакие звезды не помогли! Пользователи уличили мужа Василисы Володиной в измене

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Мужчина похожий на супруга главного астролога страны был замечен в эффектной девушкой модельной внешности.

В сети появилась информация, что супруга Василисы Володиной уличили в измене. По словам очевидцев, мужчина вышел с девушкой из кафе, поцеловал и усадил в такси. Девушка была модельной внешности с темными волосами, можно сказать, полная противоположность Василисе. Данная информация появилась в Instagram группе Gavrilovnak1. Если верить слухам, то получается, что в личной жизни Василисы Володиной никакие звезды не помогли. А она учит в передаче «Давай поженимся!» подбирать партнеров согласно звездам. Выходит, что советы Василисы не стоит воспринимать всерьез. Пользователи группы в недоумении от происходящего стали с недоверием писать, что Василиса грамотный астролог и самостоятельно подобрала себе мужа.

«Как так? Она же все знает наперёд. Вот кабель!», «Плохо рассчитала, получается. Нельзя жить по одним звёздам. Голову тоже нужно включать не забывать», - пишут пользователи в данной группе.

Возможно нельзя опираться на одни звезды, а стоит прислушаться к разуму? Довольно много случаев, когда в идеальной семье случаются измены. Не каждый доволен спокойными отношениями, когда дома царит покой и тишина, возможно, супругу не хватало эмоций. Многие люди предпочитают яркие отношения спокойным или любят, когда женщина их ревнует. Рассчитанные отношения с Василисой могли наскучить супругу и он пошёл искать свежие впечатления с новой пассией. К тому же Василиса и Сергей не только муж и жена, они стали работать вместе. С 2000-х годов супруг сменил сферу логистики на место директора своей жены, составляя её деловой график.

Психологи считают, что важно уметь чётко разграничивать работу и дом, и ни в коем случае не смешивать одно с другим. По их мнению супруги эмоционально выгорают, работая вместе. Со временем один из партнёров не видится другому, как сексуальный партнёр, потому что они не могут сказать ничего нового – все только в рамках общего знания. Вероятно, муж заскучал и захотел привнести в свою личную жизнь перчинки.