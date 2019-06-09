«Новая приблуда для Панина»: Андрей Скороход поддержал Харламова в травле актера

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Юморист наглядно показал, чем воспользоваться Алексею, чтобы удовлетворить все свои потребности.

Когда-то известный и всеми любимый российский актер Алексей Панин скатился до нельзя. Вместо того, чтобы достойно воспитывать свою единственную дочь Панин решил в плотную заняться бизнесом для взрослых. Мало того, что своей странице в соцсети он размешает фото и видео непристойного, унизительного и интимного характера, так еще и за последнюю неделю несколько видео попали в сеть, где он полностью показал, что гей и пропагандирует разврат в личных отношениях.

После того, как видео просочилось в сеть. Известный юморист Гарик Харламов не смог не обратить на это внимание и создал свои МЕМы для Алексея Панина: «Вот и не осталось в мире места, где еще не ступала нога человека», «иду в ногу со временем», «Я у твоих ног, спасибо не говори», «я фанат Ноггано», «Не годен? Плоскостопие? Ща проверим!», «Одевайте пожалуйста бахилы», «ноги вверх». Все дело в том, что в своем последнем видео Алексей Панин надел женские колготки в сетку и наглядно показал возможности человека и женской ноги,но забыл что анатомия, и в частности кишка человека, небезразмерна.

А буквально вчера стало известно, что Панин обиделся на Харламова за столь откровенные усмешки. Он пообещал, что разрушит семейную жизнь Харламова и Кристины Асмус.

По словам Алексея, он знает много компромата на Гарика и поэтому предложил ему просто закрыть рот. А коллега по сцене на шоу Comedy Club Андрей Скороход поддержал Харламова в травле актера и написал у себя в соцсети: «Новая приблуда для Панина».

На фотоснимке запечатлена вешалка с несколькими железными ответвлениями, вероятно, тем самым, он указал Панину на его место и заступился за Гарика. Стоит отметить, что сам Панин, в своем видеообращении к людям подтвердил, что занимается чем хочет и с кем хочет, а вот как видео попадают во всемирную паутину, ему только предстоит узнать.