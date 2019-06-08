Опять жена «наплевала»? Омарову пришлось перебороть страх ради прихотей Бородиной

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Любовник заставил Ксюшу «забить» на супруга и его самочувствие?

Улететь в Турцию и увидеть красоты Каппадокии – Ксения Бородина долго об этом мечтала и наконец-то посетила долгожданные страны. В Стамбуле телеведущая вместе с мужем пробыла пару дней, а сегодня они отправились в сказочное место, которое славится по всему миру воздушными шарами. Перелет в Каппадокию занял всего лишь 55 минут, но даже такой короткий промежуток времени доставил Курбану массу дискомфорта. Оказалось, он боится летать. Мужчина выставил в Instagram-аккаунте весьма красноречивое видео, показав своим видом, что недоволен и даже слегка боится.

Неужели жена опять «наплевала» на чувства Омарова? Так как это была мечта Ксении, то, вероятно, ему пришлось побороть страх ради нее. Иногда прихоти Бородиной переходят все границы. Недавно она и вовсе намекнула своим подписчикам, что не прочь поближе познакомиться с турецким актером Бураком Озчевита. Главное, чтобы кто-то отвлек супруга. Такое поведение не может не настораживать, ведь никто не даст гарантию, что на фоне всех ссор телеведущая не заведет любовника-иностранца.