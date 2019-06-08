Пустышка без спецэффектов: Лазарев намекнул на ненависть к собственным песням

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Отказ певца выступить на премии Муз-ТВ показал, насколько слабо он оценивает себя, как артиста.

Премия Муз-ТВ, прошедшая накануне, дала массу поводов для появления новых слухов о жизни и творчестве главных звезд России. В частности, отказ Сергея Лазарева выступить с песней, с которой он представлял страну на «Евровидении», на сцене мероприятия навел на интересное предположение. Вероятно, этим поступком певец намекнул на ненависть к собственным песням. Публика, по его мнению, не будет так же «на ура» воспринимать эти композиции, если визуально Лазарев никак не сможет развлечь зрителя.

Это может говорить о том, что Сергей, как самостоятельный артист – не более, чем пустышка, если без спецэффектов не представляет свое выступление. По всей видимости, певец забыл, что его главное «оружие» - вовсе не свет на сцене, пиро-шоу и прочее. В первую очередь, Лазареву следует покорять слушателя своим голосом, а уже потом думать о спецэффектах. Неужели он так слабо оценивает собственные песни, если думает, что они не сработают без дополнительных примочек?

Очень странным кажется то, что Лазарев отказался выступать на премии Муз-ТВ, хотя получил там две престижных награды. Можно смело заявить, что настоящий артист может покорить публику и без «перьев» в духе Филиппа Киркорова. Потенциал к этому у Лазарева однозначно имеется, а вот использовать его он, видимо, не хочет.