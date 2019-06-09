«Я сама это видела» – Барановская намекнула на наркотическую зависимость своего старшего сына

Сегодня, 10:00

Оставив ребёнка без отца, принципиальная телеведущая обрекла Артёма на тяжёлую судьбу.

Никто не ожидал настолько откровенного рассказа знаменитой телеведущей Юлии Барановской о наркотической зависимости, которая возрастает, по её мнению, после череды школьных выпускных. Юлия считает, что июнь-июль являются самым тревожным временем для подростков и их родителей, которые попросту могут недосмотреть за почти взрослыми детьми и упустить их в ловушку наркотической зависимости.

Как сказала телеведущая и мама трёх замечательных детей, этой темой звезда озабочена не понаслышке. Видимо, так Юлия пыталась намекнуть на зависимость своего старшего сына. Именно 14-летний Артём, который только пару лет назад стал учеником средней школы, наиболее подвержен тем проблемам, о которых рассуждала Барановская. Очевидно, что реабилитация мальчика в школе проходит тяжело, ведь не у каждого мать – знаменитая телеведущая.

«Многие первый раз наркотики попробовали на выпускном, в школьные годы, и причин, на самом деле, очень много: неразделенная любовь, не понимание сверстников, проблемы в семье, плохая компания... Я сама это, к сожалению, видела…Так хочется объяснить детям, что это не выход из ситуации, а наоборот – это тупик и так хочется , чтобы они это услышали», – откровенно призналась в семейных проблемах звездная мать-героиня.

Конечно, непростая судьба старшего сына звезды даёт о себе знать уже в 14 лет. Артём какое-то время воспитывался в полноценной семье, где был и отец и мать, однако так сложилось, что Юлия и Андрей Аршавин не смогли быть вместе, что, конечно, больно ударило по мальчику, который уже понимал, как рушится семья. Пережитый моральный стресс больно ударил по Артёму и, видимо, даже любовь матери не смогла уберечь его от зависимости.