На старые грабли с Биланом? Рудковская «спалила» беременный живот на «Муз-ТВ»

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Холод в отношениях с Плющенко и ностальгия по прошлым чувствам к Диме могли подтолкнуть продюсера на измену.

Слухи об интересном положении Яны Рудковской не утихают на протяжении месяца. А вчера на премии «Муз-ТВ» продюсер и вовсе «спалила» беременный живот: пышная юбка и высокий пояс на талии сыграли с Яной злую шутку. К тому же, возникает вопрос, кто же стал отцом возможного наследника Яны?

Отсутствие идиллии в семье Плющенко заподозрили ещё несколько месяцев назад: пара перестала появляться вместе на мероприятиях, а из соцсетей буквально исчезли совместные снимки. Более того, масло в огонь добавило ещё неоднозначное признание Рудковской о романе с Димой Биланом: долгие годы Яна и вовсе отрицала интимную связь с подопечным, как, вдруг, заявила об идеальном союзе с артистом, если бы не встретила Евгения. Исходя из этого, не исключено, что Яна, наступив на старые грабли, могла «залететь» от Билана. Возможно, на фоне ностальгии по прошлому между экс-возлюбленными могли вспыхнуть чувства с новыми силами. Так или иначе, а поведение Рудковской вызывает много спорных вопросов, но, как известно, всё тайное становится явным.