«Разводила» покруче Малышевой. «Подчинитель смерти» Володина «впаривает» календарь от ДТП

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Панацея от всего – астролог обещает уберечь от всех бед, но правда ли это?

Астрология Василисы Володиной – штука сомнительная, ведь количество негативных отзывов в несколько раз превышает комментарии довольных клиентов. Многие называют нелепые рекомендации простым выбрасыванием денег на ветер, другие – настоящим мошенничеством. Но пока у Василисы есть своя аудитория, она будет придумывать новые звездные календари и продавать их мнительным и наивным людям. На этот раз она «впаривает» календарь от ДТП, обещая, что сделает поездки безопасными. Интересно, как она может предугадывать вероятность катастроф и аварий, работая со звездами и небесными телами?

«Календарь, конечно, создан для повседневного использования автомобилистами, а не просто ради 2-х перелетов в год», – астролог «заманивает» потенциальных покупателей скидками и громкими обещаниями. Видимо, она решила сыграть роль «подчинителя смерти», ведь никто не может заранее узнать свою судьбу.

Василису можно назвать типичным «разводилой», еще и покруче Малышевой – самый популярный телеврач страны также имеет запятнанную репутацию. Ее расхваленная диета вызвала шквал возмущений и неодобрений. По словам покупателей, рацион питания, который предлагает Малышева, настолько простой и несбалансированный, что здоровье резко начинает портиться. Когда к каждому человеку и его организму нужен индвидуальный подход, Малышева предлагает своим фанатам универсальные решения, способные угробить их. Вероятно, Володина действует по той же схеме, пытаясь добыть деньги всеми способами, пусть даже не совсем честными.