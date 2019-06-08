«Лучше мозги нарисуй»: «Фотошопный» пресс Фаворской вызвал смех у фанатов

Сегодня, 18:00

«Экспресс-курс качка от Полины», - подшутили над экс-солисткой Serebro подписчики

Каждая звезда старается демонстрировать себя в хорошей форме, однако не всем удается своими силами достигнуть идеальной фигуры и рельефа. Некоторые упорными тренировками достигают результата, но Полина Фаворская пошла более простым путем и воспользовались программой для редактирования фотографий.

Экс-солистка Serebro всегда демонстрировала отличную фигуру, которой могут позавидовать многие. Однако, для Фаворской этого мало, ее цель - спортивное телосложение, на приобретение которого уйдет несколько месяцев. Девушка решила уменьшить срок тренировок и исправила свой пресс буквально за «пару кликов». Фаворская с помощью программы сделала себе красивый рельеф на животе и опубликовала фото на своей странице в Instagram. Певица не учла одного - ранние снимки четко показывают, никаких кубиков у нее нет.

Пост вызвал много критики со стороны подписчиков, которые посчитали, что лучше иметь что есть, нежели рисовать себе то, чего не можешь достигнуть. Свое негодование подписчики выразили в комментариях написав: «Лучше мозги нарисуй», « Сама не можешь накачать?», «Фу позор!». Однако появились и те, кто адекватно воспринял поступок Фаворской и принял его за шутку. Один из комментаторов даже подыграл певице: «Экспресс-курс качка от Полины».