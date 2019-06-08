«Мозги вытекли» из-за сериалов? Бородина лишиться младшей дочери после развода с мужем

Сегодня, 17:00

Нездоровая любовь звезды к вымышленному миру заставят Курбана принять тяжёлое решение.

Многим фанатам знаменитой телеведущей уже порядком приелись вечные рассказы Ксении о том, чем же закончилась очередная серия турецкого сериала, или излишние восхищения Бородиной Кемалем. После всех этих разговоров звезда взяла с собой мужа и поехала тратить кучу денег в Стамбул, где, собственно, сериал и снимали. Заплатив за перелёт, проживание, развлечение, Ксюша, наверняка, выделила ещё кучу денег на собственного гида по местам-сценам сериала.

Видимо, изрядная любовь к вымышленным турецким реалиям и несуществующей в жизни любви довели Бородину до крайностей. Откровенно говоря, у звезды словно «мозги вытекли» из-за сериалов. Очевидно, что супругу звезды Омарову Курбану не нравится, когда Ксения постоянно талдычить «кемаль-кемаль, и тут кемаль, и вот тут кемаль». Не нравится Курбану и чрезмерная любовь Ксении к социальным сетям, инфантильность супруги, ведь, ругая Теону за какой-то проступок, Ксения даже не замечает, что сама поступает по-детски. Например, на том же отдыхе звезда решила покормить стаю парящих чаек прямо со своей тарелки. Очевидно, что Курбан остался в стороне, не желая присоединяться к таким выходкам знаменитой телеведущей.

Конечно, уже давно очевидно, что в звёздной паре происходит разлад. В случае развода с супругом, Бородина вообще лишиться младшей дочери, ведь Курбан может приложить все усилия для того, чтобы не отдать странной мамаше свою дочь.