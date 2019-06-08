Любишь кататься - люби рожать: Тимати заставил Решетову завести ребенка

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Красивая жизнь с рэпером имеет свою цену, которую модель, похоже, решила заплатить.

Тимати всегда казался своим поклонникам мужчиной довольно властным и любящим контролировать все и вся. В результате, эта черта, судя по всему, коснулась и его девушки Анастасии Решетовой. Посты в ее социальных сетях весьма прозрачно намекают на то, что Тимати заставил ее завести ребенка и в данный момент своей жизни она первенца не хотела.

Следует начать с того, что о будущем ребенке Решетова отзывается с явной отстраненностью, будто это событие для нее не значит многое. Вероятно, с Тимати у нее договоренность по поводу того, что рождение ребенка является обязательной частью их отношений. Если перефразировать знаменитую поговорку, «любишь кататься – люби рожать». Именно поэтому модель осознанно пошла на такой ответственный шаг. Она прекрасно понимает, что для Тимати найти себе женщину, которая захочет родить ему ребенка – не составит никакого труда. Чтобы не потерять такого завидного жениха, как Юнусов, девушка отважилась на рождение малыша, однако по ее постам в социальных сетях видно, что ее волнует, скорее, то, что Тимати наконец сделал ей предложение. Беременность же для нее, похоже, отошла на второе место.

Вероятно, Решетова уже не может дождаться, пока наконец родит Тимати наследника, чтобы вернуться к своей беззаботной жизни, которой она жила последние годы. Однако, главу BlackStar это устраивать перестало, потому он и решил, что настало время перемен.