По щучьему велению? Киркоров «возвращением» на «Муз-ТВ» может оттягивать закат карьеры

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Потребность самолюбования могли вынудить певца изменить решение о неучастии в церемонии вручения премий.

Ни для кого не секрет, вчера прошла ежегодная музыкальная премия «Муз-ТВ», где собрался буквально весь бомонд светского общества. Артисты состязались в различных номинациях за главную тарелку премии. Однако, фурор на мероприятии произвёл Филипп Киркоров, который из 5 номинаций отвоевал у молодых талантов 3 победы: лучшая песня, лучший дуэт и лучший исполнительно. Очевидно, поп-король стал рекордсменом «Муз-ТВ» 2019 года, о чём с гордостью поделился в соцсети, опубликовав серию снимков с легендарными наградами.

И всё бы ничего, только буквально несколько лет назад артист категорично отказывался от участия в церемонии, ссылаясь на не солидность участия 52-летнего певца среди молодёжи. Тогда Филипп настоятельно просил организаторов не вносить певца в номинации ради продвижения новых талантов. Возникает вопрос, что изменилось спустя 3 года и почему Филипп Бедросович, словно по щучьему велению, сменил решение? Не исключено, что Киркоров «возвращением» на «Муз-ТВ» может оттягивать закат карьеры. Ведь, очевидно, последние годы престарелого исполнителя на плаву держат исключительно совместные работы с молодыми артистами и провокационные клипы под редакцией «хайповых» сценаристов. Так или иначе, а потребность самолюбования лишь выставила Киркорова безответственным и эгоистичным мужчиной, не способным ответить за свои слова и поступки.