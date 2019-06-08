Пынзарь вместо Бузовой. Бородина избавится от давней соперницы на «Дом-2»

Сегодня, 15:00

Дарья приводит свою внешность в порядок не просто так.

О натянутых отношениях между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой говорят уже давно. И это трудно не заметить. Девушки не общаются вне рабочей обстановки, а во время съемок шоу каждый раз пытаются «подколоть» друг друга. Многие фанаты уверены, все дело в зависти – Бородина не может смириться с успешной карьерой Бузовой. Ольга буквально затмила Ксению, став ведущей телестройки. Зато с другой звездой «Дома-2», Дарьей Пынзарь, у Бородиной довольно неплохие отношения.

Не исключено, что Дарья планирует вернуться на телестройку, однако уже не в качестве участницы, а как ведущая. Пынзарь – счастливая жена и мама. Однако в карьере девушка так и не смогла себя реализовать. Вероятно, ее мечта - должность ведущей «Дома-2». Возможно, экс-участница «Дома-2» неслучайно приводит свою внешность в порядок – сделала подтяжку лица, избавилась от родинок. Кстати, и Дарья, и Ксения сейчас находятся в Стамбуле. Неужели обговаривают план по «исключению» Бузовой из проекта?

Возможно, пробиться на телестройку Дарье поможет ее подруга – Ксения Бородина. Телеведущая осчастливит не только Пынзарь, но и саму себя. Ведь, скорее всего, Ксения поспособствует тому, чтобы Даша заняла место Бузовой. Таким образом, Бородина избавится от своей давней соперницы на телестройке.

Не исключено, что руководство действительно рассмотрит вопрос по замене Бузовой. Слухи об увольнении Ольги с должности ведущей «Дома-2» ходят уже давно. Бузова – единственная ведущая из состава проекта, которая буквально «разрывается» между «Домом-2» и музыкальной карьерой, которой уделяет времени все больше и больше. Не исключено, что этот факт станет решающим для руководства в принятии решения по замене Бузовой. Можно предположить, что вместо Ольги новой ведущей станет Пынзарь, которую, вероятно, посоветует Бородина.