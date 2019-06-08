Стареющая нимфетка Шурыгина с подачи супруга продолжает зарабатывать глупостью

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Малахов игнорирует Диану, потому ей приходится зарабатывать самой.

Время для Дианы Шурыгиной, по всей видимости, остановилось. Несмотря на то, что с момента всероссийского скандала с ее якобы изнасилованием, сама девушка продолжает эксплуатировать образ девочки-нимфетки. Наверняка в этом как-то замешан ее супруг, который прекрасно понимает, что если Диана перестанет зарабатывать на сложившемся образе, то он семью прокормить будет попросту не в состоянии. Стоит напомнить, что муж Шурыгиной зарабатывает, работая оператором на Первом канале.

Также Диана прекрасно понимает, что Андрей Малахов, человек, который вывел ее «в люди», уже внимания на нее не обращает, а потому теперь ей приходится действовать самой. Ее муж, как человек, прошедший всю телевизионную школу, может помочь ей дельным советом. В данном случае, он мог понять, что с каждым годом стареющая нимфетка Шурыгина все меньше будет интересна своим подписчикам, потому он и решил, что выезжать на образе «подростка» с только начавшимся половым созреванием будет прекрасной идеей. Так как протолкнуть ее на Первый канал мужчина не может, остается лишь это решение.

В результате все сходится к тому, что Диане срочно требуется искать способ заработка, который позволит ей не играть в «дурочку», а заниматься чем-то более престижным. Пока, однако, она лишь способна на просторах Instagram показывать, насколько она недалека, дабы привлекать рядовых подписчиков.