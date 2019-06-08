Будет шантажировать ребёнком? Мужчина Калашниковой боится повторить судьбу «рогатого» Шаляпина

Когда-то Анна обманула Прохора с беременностью, и сейчас ситуация вполне может повториться.
После недавнего интервью Анны Калашниковой стало понятно, что её нынешний возлюбленный-бизнесмен не такой уж наивный человек, как можно подумать. Как сообщила звезда, её мужчина «постоянно ревнует» свою девушку. Очевидно, что такая реакция ревнивца на любые светские вечеринки и ужины только потому, что мужчина боится повторить судьбу «рогатого» Шаляпина.
Конечно, мужчина не может исключать того, что Анна будет шантажировать его ребёнком, которым, якобы, забеременела во время отношений, как это было с Прохором. Несмотря на то, что первый ребёнок оказался даже не от Прохора, Анна долго водила за нос бывшего возлюбленного. Ситуация разрешилась только благодаря помощь Малахова и ДНК-тестов, которые установили, что Анна беременна не от Прохора, с которым у неё были отношения в тот момент. Так, «рогатый» Прохор расстался с Анной, ведь измену простить тяжело. Видимо, и нынешний парень девушки боится такой ситуации и громкого скандала, ведь неизвестно, когда Калашникова заявит об очередной беременности, которую, по её же словам, очень ждёт.