Будет шантажировать ребёнком? Мужчина Калашниковой боится повторить судьбу «рогатого» Шаляпина

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Когда-то Анна обманула Прохора с беременностью, и сейчас ситуация вполне может повториться.

После недавнего интервью Анны Калашниковой стало понятно, что её нынешний возлюбленный-бизнесмен не такой уж наивный человек, как можно подумать. Как сообщила звезда, её мужчина «постоянно ревнует» свою девушку. Очевидно, что такая реакция ревнивца на любые светские вечеринки и ужины только потому, что мужчина боится повторить судьбу «рогатого» Шаляпина.

«Если мы идем вместе, то я все время чувствую напряжение, потому что вокруг меня какие-то люди, которые здороваются, целуются в щечку, обнимаются, дотрагиваются до меня, и нужно все время контролировать: достойно это или нет в его присутствии?» – волнительно подмечает Анна о своих новых отношениях.

Конечно, мужчина не может исключать того, что Анна будет шантажировать его ребёнком, которым, якобы, забеременела во время отношений, как это было с Прохором. Несмотря на то, что первый ребёнок оказался даже не от Прохора, Анна долго водила за нос бывшего возлюбленного. Ситуация разрешилась только благодаря помощь Малахова и ДНК-тестов, которые установили, что Анна беременна не от Прохора, с которым у неё были отношения в тот момент. Так, «рогатый» Прохор расстался с Анной, ведь измену простить тяжело. Видимо, и нынешний парень девушки боится такой ситуации и громкого скандала, ведь неизвестно, когда Калашникова заявит об очередной беременности, которую, по её же словам, очень ждёт.