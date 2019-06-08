«Как бабка на чайник». Фанаты не оценили второй образ Кудрявцевой на сцене

Сегодня, 11:10

Лера Кудрявцева получила множество советов по подбору одежды.

Валерия Кудрявцева в этом году вернулось на своё законное место бессменной ведущей на премии Муз-Тв. Видно было, что телеведущая долго готовилась и тщательно подбирала наряды для музыкального шоу. Можно сказать, что Лера справилась с заданием и обошла соведущую премии Ксению Собчак, которая получила массу негативных комментариев по поводу неуместного декольте на церемонии вручения. Валерия выглядела в своём стиле сдержанно. В самом начале программы Кудрявцева предстала перед зрителями в красном платье в пол красиво облегающем её достоинства. Многие подчеркнули, что несмотря, что Кудрявцева прилично старше Собчак, она выглядела гораздо красивее и привлекательнее.

Фанаты не оценили второй образ телеведущей, написав комментарий: «Лера, на дорожке вы были неотразимы, но на сцене.. Зачем этот хвост (аля Волочкова) эта блузочка с рюшами. У вас фигура красивая, а вы были похожи, как бабка на чайник».

Телеведущую уже неоднократно критиковали за пристрастие к рюшам, фанаты считают, что Лере не идут такие образы, они лишь придают возраст артистке. С молодым мужем она наоборот должна молодиться и соответствовать современной моде.

Не смотря на замечания со стороны хейтеров Валерия прекрасно отработала на премии, показав в очередной раз свой профессионализм.

«Тебя не хватало на премии 2018, в этом году все прекрасно только жаль, что Нагиева не было. Вы прекрасно сочетались», - мнение пользователей в Instagram Валерии.