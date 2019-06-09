«Вас не разорвет сразу»: Гузеева высмеяла 40-го девственника

Сегодня, 01:00

Лариса во главе с Эрнстом все чаще стали приглашать на шоу странных людей.

В нашумевшей передаче «Давай поженимся!» часто стали появляться различные, странные люди: то «Монгол», то 40-летний девственник. Чтобы поднять рейтинг «Первого канала» Эрнст готов на многое. Приглашать бомжей, алкашей, фриков, хуже может быть только, если придёт Панин и его рваные колготки. Сейчас, как раз тот момент, когда о нем говорят, и слухи не умолкают, значит, можно словить хороший хайп. В этот раз, на шоу пришел Сергей, ему 40 лет и он девственник,а еще он ищет спутницу жизни. Вопрос, который он решился задать первой невесте, был интимного характера. Когда она ушла в свою комнату, ее позвали ведущие.

«Как ты относишься к близости, как тебе нравится, может пожестче?», - промямлил Сергей с помощью ведущих.

Она ответила, что не пробовала.

«Я тоже, пожестче это как? Если у вас никогда, ничего не было, вас не разорвет сразу?», - высмеяла Лариса 40-го девственника.

После пришла вторая невеста и на сюрприз привела живую корову, по-видимому, прямо в Останкино. Скорее всего, ее надоумили сценаристы шоу, поскольку ходят слухи, что «Первый канал» теперь снимает в основном постановки. Вскоре пришла третья невеста, которая приготовила сюрприз для жениха откровенный танец. Сергей распереживался, затрясся, но было видно, что глаза «загорелись», то ли на девушку, то ли на ее грудь пятого размера. Лариса с соведущими продолжала всячески подкалывать участника программы. Какие бы разные люди ни были, это не значить, что с них нужно смеяться. Скорее всего, у Ларисы и Розы стоит задача от Эрнста, как можно сильнее посмеяться над участниками передачи.