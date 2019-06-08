Цымбалюк-Романовская призналась, что 84-летний Джигарханян угрожал ей «большими дядями»

Сегодня, 09:00

Виталина не готова прощать то, что сделал актер и жалеет о том, что вышла за него замуж.

«Для меня удивительно, что программу о довольно известном журналисте называют моим именем. Я предпочитаю сама о себе рассказывать. Когда говорят другие – получается какой-то бред. А бреда в нашей жизни было достаточно. Из меня пытаются сделать стереотип, но это невозможно. Моя история, я надеюсь не повторится ни с кем и никогда. Это история всего лишь о том, как очень известный человек потерял адекватное отношение к реальности, послушался посторонних людей (что характерно в его возрасте) и позволил все, кому не лень, клеймить свою жену позором, публично показав пример. Пример стал позорным финалом его биографии. Стереотип 1: о том, что молодые, красивые и талантливые женщины из Киева с прекрасным образованием готовы на все, лишь бы отхаживать старых и больных людей годами после инсульта – не работает. Но есть реальный стереотип – именно в них влюбляются, именно из выбирают, потому что они…молодые, красивые, талантливые и терпеливые (пока любят). Стереотип 2: Украина – провинция. Это могут сказать только темные провинциалы. Нравится или нет – Киев столица европейского государства, такая же по статусу, как и все остальные столицы. Мой бывший муж Киев обожал. Готов был месяцами сниматься. Жить с супругой лет 8. 10, 16, а потом выяснять имущественные и личные претензии через органы власти – неужели, мужчины, вы так беспомощны, что не можете сами сформулировать свои претензии и пожелания? Вы сильны только «в телевизоре»? Вы сильны только тем, что ваши имена знают какие-то дяди, и на этом основании вы, вместо благодарности, будете самоутверждаться тем, что запугивать женщин, которых сами себе выбрали? Не просите нас больше отдавать вам лучшие годы ради последующих бесконечных судебных разбирательств и ваших «передумок» с вашими друзьями и другими мнимыми наследниками…», - написала Виталина у себя на странице в Facebook.

Исходя из ее текста, Цымбалюк-Романовская призналась, что 84-летний Джигарханян ей угрожал «большими дядями», которые придут и отберут имущество у пианистки, если она не отдаст добровольно. Стоит напомнить, что Армен Джигарханян обвинил Виталину в краже имущества и мошенничестве.

Сейчас по данному факту проводится расследование следственными органами. Цымбалюк-Романовская находится уже более 5 месяцев под подпиской о невыезде. Вторая сторона медали, о которой не знали поклонники Армена. Нарочно ли Виталина пытается оговорить актера или же все это правда – остаётся только догадываться.

По ее словам, становится понятно, что пианистка держит злобу за те неприятности, которые ей доставил Армен. Поскольку уголовное преследование по статье мошенничество в особо крупном размере предполагает санкцию в виде лишения свободы сроком до 6 лет.