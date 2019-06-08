Как вообще посмела? Дайнеко объявила травлю на диетолога, которая нашла у неё целлюлит

Сегодня, 11:00

Фанаты Виктории незамедлительно атаковали отборными оскорблениями обидчицу своего кумира, посмевшую сфотографировать бёдра певицы с неудачного ракурса.

Нутрициолог Яна Степанова имела неосторожность, воспользовавшись удачным моментом и весьма коротким одеянием Виктории Дайнеко, запечатлеть заметные следы целлюлита на её бедрах, после чего продемонстрировала снимки в своём блоге в Instagram. Как и следовало ожидать, певица такого пристального внимания к своей внешности не оценила и посвятила «совершенной особе» гневный пост.

«Как вообще посмела показать всем, что живой человек...Лучше иметь целлюлит на бёдрах, чем в мозгах», - обиженно заключила звезда.

Имя обидчицы артистка сначала решила не называть, однако вскоре после публикации поста изменила своё решение, чему поспособствовала короткая беседа с той самой «совершенной особой», посмевшей указать звезде на её недостатки. По всей видимости, Виктория ожидала, что обидчица раскается в содеянном и принесёт извинения, но девушка ничуть не жалела о своём поступке. Более того, она заявила, что в отличии от певицы не позволяет себе подчёркивать недостатки неуместной одежды и на примере Дайнеко показала всем другим, что «нужно реально оценивать себя перед выходом».

Сразу после получения «ответа» оскорблённая до глубины души певица поспешила показать всему миру, а в особенности своим поклонникам, кто же посмел найти на её бёдрах целюлит, и своим поступком буквально объявила травлю на «разоблачительницу», коей оказалась диетолог Яна Степанова.

Ждать долго не пришлось, толпа разъярённых фанатов отправилась в блог девушки с не самыми лучшими намерениями и далеко не лестными пожеланиями. Впрочем, план артистки по моральному уничтожению противницы и втаптыванию её в грязь не имел большого успеха.

Несмотря на активизировавшихся многочисленных хейтеров, посланных обиженной Дайнеко, Степанова не сдалась под гнётом «репрессий» и не отказалась от собственных слов даже после потока оскорблений в свой адрес.