Водонаева пропустила премию Муз-ТВ из-за Дакоты

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Такое мнение выразили в Сети. Вероятно, между Водонаевой и Дакотой до сих пор присутствует конфликт.

Алена Водонаева в своем микроблоге рассказала подписчикам о том, как прошел ее вчерашний день. Однако ни одного упоминания о главном событии – премии Муз-ТВ, не было сказано ни слова.

Подписчиков теледивы этот факт насторожил. Ведь Водонаева не пропускает все важные мероприятия шоу-бизнеса. В комментариях к последнему посту экс-участницы «Дома-2» вопросы типа «Почему не пошли на премию Муз-ТВ» остались без ответа.

Пользователи Сети предположили, что Водонаева могла пропустить мероприятие из-за Риты Дакоты, которая, в отличие от Алены, на музыкальную премию пришла.

Дело в том, что совсем недавно между девушками разгорелся конфликт. Дакота вмешалась в противостояние Водонаевой с Айзой Анохиной и Ксенией Бородиной. Певица заняла сторону оппозиции и открыто об этом заявила, чем неприятно удивила Водонаеву.

По всей вероятности, конфликт между звездными девушками не исчерпан, поэтому Водонаева решила пропустить грандиозное шоу Муз-ТВ.