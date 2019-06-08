С головой в кино. Увлечение Орбакайте кинематографом плохо сказывается на карьере певицы

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Дочь Аллы Пугачёвой может забросить развивать карьеру певицы.

Певица Кристина Орбакайте уже как год увлеклась театром, а последнее время выкладывает публикации со съёмок фильма «Гардемарины». Вероятно, Кристину затянуло творчество и театр стал одним из любимых дел. Так как он не приносит большого заработка, Кристина продолжает записывать новые песни и снимать клипы. Вероятно, зрители чувствуют, что Кристина не отдаётся полностью работе и записывает новые песни спустя рукава, ради дохода. Об этом говорит и отсутствие Кристины на премии «МУЗ-ТВ», она участвовала в номинации «Лучшая исполнительница», но лауреатом стала Светлана Лобода.

Для звёзд отечественного шоу-бизнеса премия на «МУЗ-ТВ» считается громким событием и каждый мечтает получить заветную тарелку. Филипп Киркоров каждый год номинируется и радуется, как ребёнок своему успеху, Ольга Бузова чуть ли не в слезах расстроилась, что не стала лауреатом премии. А Орбакайте как-то ровно отнеслась к данному событию и даже не пришла на него. Складывается впечатление, что для Кристины эти конкурсы стали совсем не интересными, она ушла с головой в кино и, скорее всего, она бы больше радовалась номинации в лучшие актрисы года, чем в певицы. Увлечение Орбакайте кинематографом плохо сказывается на карьере певицы, она стала менее популярной и громкой.

В годы карьеры Примадонны она не пропускала не одного громкого мероприятия, певица принимала главное участие во всех громких музыкальных проектах. Видимо, Кристине это не нужно, она не появляется на светских тусовках, не посещает музыкальные премии, похоже, что ее голова занята мыслями о съёмках картины «Гардемарины». Как бы Алла Борисовна не хотела сделать из дочери свою предшественницу, сердце Орбакайте рвётся в кино.