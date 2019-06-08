Двойные ощущения. Зачем Киркоров разрезал язык?

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Подписчики Киркорова заметили, что артист разрезал язык. Они предположили, что это связано с тем, чтобы быть более успешным среди женщин.

Записывая Stories для своего Instagram-блога, Филипп Киркоров в порыве эмоций высунул язык. Это рядовое событие привлекло к себе внимание поклонников артиста.

Киркоров вел диалог со своими детьми в салоне автомобиля и интересовался у них, готовы ли они появиться на премии Муз-ТВ. Дождавшись положительного ответа, певец пришел в восторг, высунул язык и сделал жест рукой с расставленными пальцам на манер рок-исполнителей.

В этот момент поклонники Киркорова обрати внимание, что язык артиста разрезан. По всей вероятности, он произвел сплит операцию. В Сети строят догадки, для чего эпатажному певцу понадобилось разрезать на две части язык.

В качестве основной версии было выдвинуто предположение о том, что такая операция позволит Киркорову быть более успешным в любовных делах. Ведь, по мнению знающих людей, двойной язык – это двойные ощущения.

Сам Киркоров предположения, касающиеся операции на языке, пока не комментировал и заявлений на данную тему не делал.