Black Star vs Газгольдер = попса vs рок. Боронина из «Песни на ТНТ» - новый Крид для Тимати?

Сегодня, 07:00

Свежая кровь самых знаменитых российских лейблов говорит о поиске нового звучания. Рэп выходит из моды?

Вчера, 7 июня, Россия увидела финал шоу «Песни» на ТНТ. Победителем зрительского голосования стал рэпер SLAME, получивший 6 млн рублей и контракт с Black Star.

SLAME – типичный представитель «новой школы» русского рэпа, который преобладает в лейбле Black Star, так что его подписка совершенно неудивительна. Да и выбрали его телезрители. А вот выбор непосредственно Тимати выбил многих зрителей шоу из колеи — певица Анна Боронина с незамысловатыми текстами о любви и растянутым вокалом больше похожа на Бузову, чем типичного подопечного «Чёрной звезды».

Видимо после ухода Крида Тимати хочет найти нового кумира маленьких девочек, на роль которого отлично подходит Боронина. И «попсовость» новой артистки ни на секунду не смущает нацеленного на прибыль Юнусова.

Ещё больше поразил поклонников Баста — в его Газгольдер вошла рок-группа TRITIA, уж точно не попадающая под определение «пацанский рэпчик за жизнь», с которым когда-то прочно ассоциировался Газгольдер.

Видимо Баста очень стремится найти новое звучание, раз снова наступает на те же грабли. В прошлом он уже продюсировал рок-группу — «Нервы» вылетели из-под его крыла в 2017 году, продержавшись там чуть больше года.

Из этих новых «кадровых перестановок» пока ясно лишь одно — два главных рэп-лейбла страны всеми силами хотят найти новый звук, набирая всех подряд, кроме рэперов. Видимо, аксакалы предчувствуют скорый выход хип-хопа из моды.