Подставное «Мужское/Женское». Как «Первый канал» обманывает своего зрителя?

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Принципиальный Гордон зовет на съемку девушек из эскорта и наркоманок, сообщил телеграм-канал Yobajur.

Достаточно рейтинговое ток-шоу на «Первом канале» - «Мужское/Женское» оказалось подставным и заранее проплаченным. Об этом сообщают сразу несколько телеграм-каналов Yobajur и «Светские хроники», которые провели собственное расследование об участницах крайнего эфира программы. Сюжет последнего шоу таков.

В студию приходили очередные светские львицы, которые тратят на себя миллионы рублей месяц. Несколько «участниц-миллионерш» — это Кира Майер, Диана Коряк (Петрович), Алина Ян – были уличены в нечестности своих слов. По их словам, девушки сами заработали на свое безбедное будущее, благодаря модельной внешности и остроумия.

Но как оказалось, у инсайдеров свое видение на ситуацию. Так, например, показушное видео, где некая Алина Ян сжигает 666 тысяч рублей, чтобы стать счастливой на глазах у ведуньи – всего лишь пятитысячные купюры банка приколов. А история вымышлена только для программы Вторая участница Диана Коряк, по словам информаторов никакая не миллионерша. Она уроженка Донецкой области и ездит, как все обычные люди на автобусе за 11 рублей, выглядит неопрятно и дешево, но в программе рассказывает, что тратит на себе около 500 тысяч в месяц только на одежду известных брендов. Следующая участница Кира Майер – ее обвинили в оказании эскорт услуг в Москве.

Телеграм-канал сообщает, что девушку снимал на несколько суток певец Алексей Воробьев. Кроме того, они сообщают, что девушка целый год была в местах не столько отдаленных, а именно в колонии для женщин.

Как оказалось, ведущий Александр Гордон намеренно и не первый раз выбирает для участия в программе женщин с возможной низкой социальной ответственностью. Как сообщает канал, девушки злоупотребляют запрещенными препаратами, оказывают эскорт услуги и просто врут на камеру за хорошие деньги. Сейчас получается, что наравне с «Прямым эфиром» оказалась и подставное «Мужское/Женское».

А «Первый канал» в очередной раз обманывает своего зрителя для поднятия рейтинга.

Многие телезрители крайне разочарованы, поскольку и Юлия, и Александр, казались им более чем принципиальными ведущими, с толстым стержнем и своей головой на плечах. По факту еще одна телепрограмма попадает «в копилку» о пропаганде для молодежи насилия, разврата, воспитания безделья и навязывания неправильных стандартов современности.

Программа на федеральном канале страны четко дала понять, что девушки могут заработать миллионы не прилагая усилия, благодаря влиятельному папику, эскорту и непристойному поведению в сети.