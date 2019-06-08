Путин подарил эфир на «Россия-1»? Кабаева запускает собственное шоу, но не на «Первом канале»

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По неофициальным данным новой хозяйкой «Первого канала» с легкой руки Путина стала Алина Кабаева. Однако свой проект, посвященный художественной гимнастике, спортсменка запустит в эфир телеканала «Россия-1».

Еще в марте 2019 года появились слухи о смене руководства «Первого канала». Чтобы решить проблемы с финансированием и вернуть каналу былую популярность, главой холдинга назначили Алину Кабаеву, сообщают ряд СМИ.

По слухам, которые бытуют в обществе, должность гимнастка получила в подарок от Владимира Путина, с которым ей приписывают близкую связь. Однако собственное шоу Кабаева не сможет транслировать на «Первом».

Как известно, с 2009 года Алина Кабаева проводит ежегодный фестиваль для детей, который посвящен художественной гимнастике. В этом году шоу покажут на телеканале «Россия-1». Общественность это натолкнуло на мысль о том, что эфирное время для этого было подарено самим Путиным из-за того, что на «Первом канале» транслировать Кабаеву не будут.

Люди задаются вопросом, почему именно шоу Кабаевой попадет в эфир популярного телеканала «Россия-1». Ведь художественная гимнастика не является проблемной отраслью России и не нуждается в популяризации. Очевидным ответом обыватели для себя находят вариант с тем, что эфирное время стало утешительным подарком Путина для Кабаевой.