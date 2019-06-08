Пиар-куклы? Киркоров использует своих детей для хвастовства и показухи

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К такому выводу пришли поклонники короля российской эстрады после его появления на премии МУЗ-ТВ в сопровождении замученных Аллы-Виктории и Мартина.

С самого рождения к юным наследникам певца Филиппа Киркорова приковано много внимания, чему способствует и сам отец, выводящий детей в свет. Новым поводом для разговоров и споров стало появление короля эстрады в сопровождении детей на шумном мероприятии, посвящённом вручению премий МУЗ-ТВ.

На видео с ковровой дорожки музыкальной премии, которое Филипп Бедросович разместил в разделе «Истории», певец купается в лучах славы и любви поклонников, снимает себя и лишь ненадолго переводит камеру на детей, весь вид которых говорит об их растерянности и неловкости. Это ничуть не смутило самого Филиппа, но не ускользнуло от внимания его подписчиков.

Как отметили поклонники Киркорова, всё то время, что певец боролся за заветные «тарелочки» от МУЗ-ТВ, дети скучали и сидели в гаджетах, в то время как должны были уже спать в своих кроватях, не страдая от тешащего своё самолюбие любящего отца. Кроме того, считают поклонники, дети в принципе лишены нормальной семейной жизни из-за постоянных съёмок и избыточного внимания к своим персонам.

«Хорошие детки, но жаль их», - заключил один из пользователей в комментариях к записи певца в Instagram.

Другой пользователь высказал мнение, что Филиппу Алла-Виктория и Мартин нужны не как дети, а как «пиар-куклы для хвастовства и показухи».

Как бы то ни было, в будущем повышенное внимание посторонних людей и извечные выходы в свет могут весьма негативно отразиться на детях независимо от истинных мотивов и даже самых благих намерений звёздного родителя.