Нагрубил до увольнения... Почему Дмитрия Нагиева не позвали на премию Муз-ТВ?

Бессменный телеведущий уступил своё место юмористам КВН из-за несносного характера.
В прошлом году премию МУЗ-ТВ вели Максим Галкин и Ксения Собчак, их напарниками должны были стать Дмитрий Нагиев и Лера Кудрявцева, однако, Леру неожиданно заменила Настя Ивлеева, так как Кудрявцева оправдалась беременностью. В этом году талантливый ведущий Дмитрий Нагиев оказался ненужным, его заменили бывшие участники КВН: Александр Ревва и Михаил Галустян. Почему харизматичного любимца женщин вычеркнули из списка бессменного ведущего?
Возможно, на решение заменить Дмитрия на непрофессионалов Ревву и Галустяна повлияло поведение артиста на премии 2018 года. Напомним, что Нагиев вёл премию в привычной для него манере а-ля «физрук», он использовал грубые саркастические шутки и не подбирал выражений в разговоре с участниками премии, в итоге нагрубил до увольнения. Иными словами, после его дерзкого поведения на церемонии вручения организаторы отказались от Нагиева в качестве ведущего, чтобы не устраивать цирк на премии.
Шутки начались с появлением на премии Анны Семенович, Нагиев подчеркнул, что прежде чем появляется Анна заходит грудь, а затем пупок.
Но больше всего натерпелся Егор Крид. Певец получил приз за «Лучшее мужское видео». Он сказал, что снял самостоятельно данный ролик на фотоаппарат. Дмитрий не поверил Егору и при родителях высказался в его адрес в грубой форме, назвав гопником, также он сделал молодому исполнителю замечание со сцены, подчеркнув, что его разговоры мешают ему работать.
А фильм Реввы «Бабушка легкого поведения», он и вовсе назвал «фекалиями».
Шуточки Нагиева могли надоесть организаторам программы. Дмитрий всегда вставляет своё в сценарий. Вероятно, кто-то очень оскорбился шуткам телеведущего и пожаловался на него. Артист любит уколоть участников премии, задеть за живое, но это как раз и нравилось телезрителям программы, так как вносило некую перчинку в шоу. Сегодня Дмитрий готовится к роли ведущего вместо премии МУЗ-ТВ на благотворительном концерте «Благодать».