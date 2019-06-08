Нагрубил до увольнения... Почему Дмитрия Нагиева не позвали на премию Муз-ТВ?

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Бессменный телеведущий уступил своё место юмористам КВН из-за несносного характера.

В прошлом году премию МУЗ-ТВ вели Максим Галкин и Ксения Собчак, их напарниками должны были стать Дмитрий Нагиев и Лера Кудрявцева, однако, Леру неожиданно заменила Настя Ивлеева, так как Кудрявцева оправдалась беременностью. В этом году талантливый ведущий Дмитрий Нагиев оказался ненужным, его заменили бывшие участники КВН: Александр Ревва и Михаил Галустян. Почему харизматичного любимца женщин вычеркнули из списка бессменного ведущего?

Возможно, на решение заменить Дмитрия на непрофессионалов Ревву и Галустяна повлияло поведение артиста на премии 2018 года. Напомним, что Нагиев вёл премию в привычной для него манере а-ля «физрук», он использовал грубые саркастические шутки и не подбирал выражений в разговоре с участниками премии, в итоге нагрубил до увольнения. Иными словами, после его дерзкого поведения на церемонии вручения организаторы отказались от Нагиева в качестве ведущего, чтобы не устраивать цирк на премии.

Шутки начались с появлением на премии Анны Семенович, Нагиев подчеркнул, что прежде чем появляется Анна заходит грудь, а затем пупок.

«Грудь ну оочень долго», - сказал Нагиев, после чего поцеловал бюст певицы.

Но больше всего натерпелся Егор Крид. Певец получил приз за «Лучшее мужское видео». Он сказал, что снял самостоятельно данный ролик на фотоаппарат. Дмитрий не поверил Егору и при родителях высказался в его адрес в грубой форме, назвав гопником, также он сделал молодому исполнителю замечание со сцены, подчеркнув, что его разговоры мешают ему работать.

А фильм Реввы «Бабушка легкого поведения», он и вовсе назвал «фекалиями».

Шуточки Нагиева могли надоесть организаторам программы. Дмитрий всегда вставляет своё в сценарий. Вероятно, кто-то очень оскорбился шуткам телеведущего и пожаловался на него. Артист любит уколоть участников премии, задеть за живое, но это как раз и нравилось телезрителям программы, так как вносило некую перчинку в шоу. Сегодня Дмитрий готовится к роли ведущего вместо премии МУЗ-ТВ на благотворительном концерте «Благодать».