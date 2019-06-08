Запретили выезд из страны или как Андрей Аршавин не полетит с Барановской в отпуск?

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Футболист задолжал Алисе Казьминой за 4 месяца алиментные выплаты и теперь судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России, сообщает Star News.

Известная российская телеведущая Юлия Барановская в браке с Андреем Аршавином была 9 лет. После того, как пара рассталась их ничего не связывало около 6 лет. За это время Юлия смогла поднять, практически в одиночку, троих детей и заработать себе имя на «Первом канале». Пока футболист строил новые отношения с Алисой Казьминой – Юлия терпеливо ждала. И только около 5 месяцев назад стало известно, что непостоянный Андрей вновь разводится. Его последняя супруга поймала его на измене в ночном клубе. От брака с Аршавиным – у Алисы родилась дочь.

Сейчас уже около 4 месяц Андрей Аршавин не платит по алиментам. Сумма его общей задолженности составляет 350 тысяч рублей. За последний месяц в жизни спортсмена многое поменялось. Сначала он вернулся в Москву и стал общаться с детьми от Барановской, а затем его заметили в компании с Юлией и детьми в ресторане. Неделю назад инсайдеры сообщили, что Андрей купил в Лексус-центре машину красного цвета. Конечно, многие поняли, что красный цвет – исключительно для подарка своей новой возлюбленной. А у Юлии Барановской 3 июня состоялся очередной день рождения.

Вполне вероятно, что подарок предназначался именно ей. Кроме того, сама Юлия в день своего рождения была крайне довольна и написала такие слова: «Я абсолютно счастлива!».

Вполне вероятно, что именно возвращение Андрея в семью стало для нее счастьем. Ведь за долгие годы она так и не смогла найти себе того самого, а сейчас очень умело налаживает контакт с бывшим мужем. Вот только теперь очередная поездка на отдых может отложиться. Поскольку Аршавину запретили выезд из страны. Юлия, призналась, что в ближайшее время собиралась посетить страны Европы в компании детей. И все это только потому, что Андрей машину-то прикупил, а вот оплатить алименты своему младшему ребенку – случайно забыл.

Появилась версия, что сама Алиса «помогла» судебным приставам побыстрее запретить выезд Андрею. Возможно, что это было сделано только потому, что пошли слухи о возобновлении отношений с Юлией Барановской. «Выходила замуж за щедрого красавчика, а разводится с жадным козлом», - пишут инсайдеры в поддержку Алисы Казьминой. И, действительно несмотря на то, что женщины знают какой на самом деле Аршавин – все равно делают так, чтобы он был рядом с ними.