«Спустите с небес на землю»: Кудрявцева «разнесла» Бузову за появление на премии с верблюдом

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Скандальный выход Ольги на красную дорожку в окружении «гарема» взбудоражил общество.

Уже который год появление Ольги Бузовой на премии «МУЗ-ТВ» становится главным событием вечера. И если другие артисты соревнуются в изысканных нарядах и украшениях, то певица производит фурор одним лишь «выходом». На этот раз Бузова не просто шла по красной дорожке, а буквально ехала верхом на верблюдах, причём в компании 10 мужчин. Вероятно, образ восточной красавицы должен был впечатлить публику, однако, реакция общества оказалась неоднозначной.

Более того, даже коллеги перформанс артистки не оценили. Так, ведущая премии Лера Кудрявцева буквально «разнесла» Бузову за появление на премии с верблюдом. «Спустите её с небес на землю»,— заявила блондинка, встречая певицу на красной дорожке. Очевидно, таким высказыванием ведущая хотела пристыдить Ольгу за излишнее высокомерие, однако, на этом «выходки» певицы не закончились: не успела восточная красавица сойти с паланкины, как пафосно заявила: «Собаки лают, а караван идёт». Вероятно, таким образом Бузова намеривалась показать свою невозмутимость перед нескончаемой волной критики в свой адрес, но лишь в очередной раз выставила себя не в лучшем свете. И хотя скандальный «приезд» артистки будут ещё обсуждать не один день, однако, на этот раз Бузова явно перегнула палку в гонке за первенство.