Вчера, 23:00

Неоднозначная хрипота и «дикие» выкрики сыграли с Ксюшей злую шутку.

Провокационное поведение, разгульный образ жизни и регулярные пьянки — Ксения Бородина всё чаще попадает в эпицентр скандалов. Ведущую «Дома-2» неоднократно обвиняли в злоупотреблении алкоголем, а в соцсети периодически появляются ролики с участием далеко не трезвой знаменитости. И хотя ведущая всячески отрицает пагубные привычки и заявляет, что и вовсе не употребляет спиртное, ссылаясь на страх перед очередной волной критики, однако, новое видео-доказательство буквально перечеркнуло репутацию «трезвенницы».

На днях Ксюша улетела в компании друзей в Турцию. Но, видимо, «отпуск» Бородина начала праздновать задолго до прилёта: уже в самолёте «пропитый» голос Бородиной выдал её недельный запой. Неоднозначная хрипота, «дикие» выкрики и чрезмерный визг сыграли с ведущей злую шутку. Как бы там не было, а таким поведением Бородина не только выставляет себя не в лучшем свете, но и подаёт пример аморального поведения, как своим дочерям, так и миллионной аудитории фанатов.