Берегите себя и живите здорово? Малышева «подрезает» рейтинги Малахова

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Чтобы реабилитироваться за «танцующие яички» перед Эрнстом, Елена хочет стать популярной ведущей канала.

Новыми выпусками своей передачи «Жить здорово» Елена Малышева неожиданно шокировала поклонников докторских советов на главном федеральном канале. Скорее всего, даже Эрнст не ожидал такой резкой смены Малышевой в «контенте», подаваемом материале, однако главную докторшу страны не остановил другой формат передачи. Теперь звезда «поющей вагины» и «танцующих яичек» осваивает формат ток-шоу, в котором приглашенные гости рассказывали о своих проблемах.

Откровенными разговорами о том, почему отчим не любит ребёнка своей жены, или что в такой ситуации делать самой женщине, Малышева, видимо, «подрезает» не только острые темы Малахова, но и его рейтинги, ведь многие люди сочувствующее сморят передачу, только ради того, чтобы услышать очередную душещипательную историю.

Возможно, скоро главным лозунгом передачи станет «берегите себя и живите здорово», ведь такое сращение тематик передач не сможет пройти мимо самого Андрея Малахова и даже мимо Константина Эрнста, гендиректора Первого канала.