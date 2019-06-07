Пластика сближает: Елена Темникова стала вылитой Любочкой Успенской

Вчера, 18:00

Об этом рассуждают подписчики, которые нашли много общего во внешности звёзд.

Сегодня индустрия красоты диктует нам определенные критерии красоты. Например, девушка должна быть с четко выделенными скулами, узкими ноздрями, упругой грудью и пухлыми губами. Многие стремятся к эдакому совершенству, что порой приводит к плачевным результатам. Мы сейчас не будем говорить о неудачной пластике, потому как эта тема уже давным-давно «заезжена». Мода одна, а стремятся к ней многие, именно по этой причине всё чаще встречаются девушки с удивительной схожестью. Ну разве это не плачевный результат?

Такие особы теряют индивидуальность и перестают быть заметными, потому, что таких, как она тысячи. Недавно в сети, произошёл очередной казус на эту тему. Подписчики певицы Елены Темниковой, заметили, что она стала вылетой Любочкой Успенской. Темникова выставила фото в сети, где её черты и мимика лица были точной копией Любы Успенской. Каким образом Темникова в свои 34 года, стала похожа на 65 - летнюю певицу шансонье?

Похоже, дело в пластических операциях, благодаря, которым у звезд стали схожими черты лица. Как выясняется, пластика сближает. Сейчас Люба и Лена, как две сестрички, правда, ещё не близняшки, но всё к этому идёт. Если Темникова решится ещё на несколько пластических операций, то её с трудом будут узнавать фанаты.