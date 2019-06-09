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Фанаты рассуждают о том, как самый завидный жених российского шоу-бизнеса полностью «растворился» в избраннице.

Данила Козловский завидный жених российского шоу-бизнеса. Но несмотря на это, за плечами Козловского один брак с польской актрисой Уршулой Магдаленой Малкой и роман с актрисой Юлией Снигирь. Сейчас актёр состоит в отношениях с моделью, актрисой и режиссером в одном лице – Ольгой Зуевой. Известно, что избранница Козловского родилась в г. Владивостоке. Как утверждает сама Ольга, в школе она была больше троечницей, но это не помешало девушке поступить в ВУЗ. Если бы не счастливый случай, который произошёл с ней, когда она была студенткой, то возможно их пути никогда бы не встретились.

Девушка узнала о том, что в её родном городе проходит кастинг моделей, тогда она бросила ВУЗ и полностью погрузилась в индустрию моды с головой. Спустя время, успешная модель стала жить в Нью-Йорке, где как раз состоялась первая встреча с Данилой Козловским. Их познакомили общие друзья. Хейтеры недоумевают, чем зацепила Данилу Козловского модель из Владивостока? Ведь у девушки достаточно своеобразная фигура и внешность.

«Видели моделей намного красивее, здесь не могу понять, что привлекательного?», - прокомментировала пользователь сети.

Но для того, чтобы ответить на этот вопрос достаточно посмотреть программу «Вечерний Ургант», куда Козловский и Зуева пришли вместе. Модель оказалась настолько утонченной в беседе, что глядя на неё можно с уверенностью сказать: «Козловский нашёл сокровище». Рядом с Данилой она казалась хрупкой и беззащитной.

Не раз превозносила любимого в глазах окружающих, что очень льстило актёру. При этом, в такой маленькой и хрупкой модели чувствуется «стержень» она не так проста, как кажется. В этом и разгадка, она вовсе не такая, как другие публичные личности. Скорее всего, для Данилы она та не прочтённая книга, которую он будет «читать» всю оставшуюся жизнь.