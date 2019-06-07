Хоть с Топаловым, хоть без - Регина Тодоренко заявила, что мечтает о дочери

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Владу трудно с первенцем, непохоже, что он готов к очередному пополнению в семье.

Известная телеведущая Регина Тодоренко в прошлом году стала мамой в первый раз, спустя всего пол года материнства артистка заявила, что мечтает о дочери. По ее словам, она основательно готовилась к рождению первого ребенка, изучала соответствующую литературу по воспитанию детей, консультировалась с квалифицированными психологами, а также серьезно настраивалась морально. Регина сразу после родов приступила к работе, поэтому несколько выпусков ее авторского шоу были сняты не в студии, а у нее дома. Также она часто берет сына на съемки, между дублей уделяя ему внимание и занимаясь обучением.

Супруг телеведущей популярный певец Влад Топалов хоть и рассказывает, что очень рад быть отцом, но и не забывает упомянуть, что сын его страшно бесит. А также рассказывает, что никак не купит беруши, чтобы не слышать его плача. Вероятно, он не настолько сильно любит детей, как его жена. Не исключено, что Тодоренко настроена категорично, и хоть с Топаловым, хоть без, но она станет мамой еще раз. По Сети ходит много слухов по измены как Влада, так и Регины. Но супруги никак не комментируют подобные новости.

Известно, что на июль этого года назначена пышная свадьба возлюбленных. Артисты официально оформили свои отношения еще в конце прошлого года, но из-за беременности Тодоренко торжество решили перенести.