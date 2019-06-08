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В конце 2018 года телецентр подал два иска в суд на сумму 164 млн рублей. Общий долг «Первого канала» оценивался в 1 млрд рублей.

«Первый» стал помойкой, ниже падать некуда. Программная сетка не для образованных, интеллектуальных россиян, а для умственно-отсталого быдла. Но пипл хавает, поэтому ничего не изменится», «Нет терпения, смотреть самую плохую передачу на «Первом» «на самом деле»! Люди пришли с работы, хотят получить положительных эмоций. Нате - кто с кем спал! Кто кому изменял! Кто от кого родил? И т. д! Смысл вообще этого шоу в чем? Просто достали эти «светские львицы», сходящиеся с ума от безделья, которые постоянно участвуют в этой «грязи»! Мерзкое впечатление производят эти «надутые во всех местах» участницы этой передачи.

Предполагаю, что много нареканий на этот проект, самый неудачный на «Первом!», - комментировали пользователи сети.

Это только самая мизерная часть негативных отзывов за последние 3 года. Большинство телезрителей устали от «аморального шлака», который вещает им «Первый канал». Но похоже, кончится это не скоро. Несмотря на то, что передачи подобного содержания вызывают негатив со стороны телезрителей, они всё равно помогают каналу заработать.

Неважно, на какие чувства программы вызывает человека, главное, что он смотрит её. На этом хайпе, канал поднимает себе рейтинг и соответственно «заработок». Есть предположение, что «грязь» на «Первом» будет продолжаться до тех пор, пока канал не вернёт долг телецентру «Останкино».

В конце 2018 года телецентр подал два иска в суд на сумму 164 млн рублей. Общий долг «Первого канала» оценивался в 1 млрд рублей. Вероятнее всего, именно по этой причине «Первый» стал хайповать на тех же фриках, которые приносят значительный доход. Сколько ещё россиянам придётся «потреблять» «информационный мусор» - неизвестно.