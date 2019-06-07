Льготница или сиротка? Гузеева «украла» квартиру у бюджетников за 80 миллионов рублей

Сегодня, 20:00

Знаменитая ведущая Первого канала, видимо, долго стояла в очереди прямиком к Собянину.

Новое расследование Алексея Навального, оппозиционера и выдвиженца на пост президента России в 2018 году, оголило ужасающию правду о том, как «выживают» звёзды и ведущие «Первого канала». Вот и Лариса Гузеева, которая является несменной ведущей шоу «Давай поженимся» на главном канале страны, откровенно говоря, «вляпалась» в большой скандал, ведь, по доводам Навального, телеведущая «украла» квартиру в центре Москвы у буджетников.

Недавно стало известно, что Гузеева приобрела «квартирку» в центре столицы в районе Садовнической набережной, рыночная стоимость которой 80 миллионов рублей. Не будучи ни льготницей, ни сироткой в свои то 60 лет, Гузеева, вероятно, «наженила» уже столько пар на проекте, что купается в лучах благодарностей сложившихся пар.

Общественность и даже фанаты звезды сразу задались вопросом, откуда у Ларисы такие средства на покупку, ведь даже по интервью звезды, или по заявлениям Садальского можно сделать вывод, что советским актёрам живётся не сладко.

Несмотря на заступничество Садальского, в социальных сетях на ведущую обрушилась жёская критика. Даже те, кто раньше уважал звезду и любил её передачи, отвернулись от предприимчивой ведущей, которая «на халяву» получила квартиру, вероятно, от мэра Москвы Собянина.

Гузеева неоднократно поддерживала публичными заявлениями нынешнего мэра, который ответил благодарностью Ларисе и «подарил» квартиру, которая обошлась Ларисе гораздо дешевле рыночной стоимости в 80-90 миллионов рублей. Вероятно, только таким занижением стоимости «по знакомству» с мэром Гузеева смогла к старости обзавестись внушительными квадратами в центре Москву.