Пора спасать брак? Рудковская беременностью может удержать Плющенко в семье

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Неоднозначное фото Гномыча с младенцем на руках спровоцировало догадки.

Слухи о проблемах в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко появились ещё несколько месяцев назад. Пара не только перестала появляться вместе на публике, но и отстранилась друг от друга в быту: фигурист всецело отдаётся спорту, в то время, как Яна вынуждена коротать время в компании подруг. Не исключено, что семья может переживать сейчас не лучшие времена и брак пора спасать. Но, судя по всему, Рудковская уже и об этом позаботилась: в соцсети младшего сына появилось неоднозначное фото, где Гномыч позирует с младенцем на руках.

«Мечтаю о такой малышке-сестрёнке», — подписала снимок сына Яна. Видимо, таким образом продюсер решила подготовить публику к скоропостижному пополнению в семье. Примечательно, что до этого Рудковская и слышать не хотела о малышах, как вдруг появилась «мечта» Саши о сестричке. Вероятно, беременностью Яна хочет удержать Плющенко в семье. Однако, спешим отметить, это всего лишь версия, как обстоят дела в семье продюсера на самом деле, пока не ясно, но, как известно, всё тайное становится явным.