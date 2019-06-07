Вместо Шурыгиной - Монеточка! Малахов продолжает хайпить на малолетках

Сегодня, 18:00

Рейтинги и деньги ведущему, видимо, куда важнее морали и этики.

Андрей Малахов пытается не пропускать ни одного упоминания «себя любимого» на просторах сети. Так его привлек очередной выпуск YouTube-шоу Comment Out, гостями которого стали молодая певица Монеточка и рэпер Джиган. Первым же требованием исполнительнице стало оскорбить Андрея Малахова в комментариях в Instagram. Монеточка не постеснялась это сделать, однако обмолвилась о том, что команда Малахова с телеканала «Россия 1» устроила за ней настоящую охоту, пытаясь заманить на шоу ведущего. Несмотря на это девушка так и не согласилась.

Только лишь шоу оказалось на просторах YouTube в Instagram тут же активизировался сам Малахов, написавший что до сих пор ожидает Монеточку у себя на шоу. Вероятно, Малахов решил не изменять своему курсу и продолжает хайпить на «малолетках». Рейтинги и деньги для Малахова всегда были превыше всего. Именно поэтому вместо Шурыгиной, долгое время делавшей для ведущего и то, и другое, может появится Монеточка. Естественно, при условии, что девушка согласиться на «удочку» от главного телескандалиста страны.

Малахов, по всей видимости, понял, что из Шурыгиной выжал уже все, что только можно. Теперь ему нужна новая героиня, потому Монеточка, от которой с ума сходит молодежь, ему бы идеально подошла. Странно также и то, что певица уже бывала на капитал-шоу «Поле чудес», а вот скандальное шоу Малахова уверенно игнорирует.