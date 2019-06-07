Кремлеботы атковали правдорубку - Водонаева намекнула, что правительство блокирует ее Instagram

Сегодня, 16:00

После «разоблачающих» постов телеведущая попала в теневой бан.

Известная телеведущая и журналист Алёна Водонаева активно ведет свой профиль в Instagram, высказывая свои мысли и взгляды на жизнь. Совсем недавно она пожаловалась, что с ней произошла неприятная ситуация и намекнула, что правительство блокирует ее Instagram. После того, как Алёна в микроблоге смело освещать разнообразные социальные проблемы страны, кремлеботы атковали правдорубку и она оказалась в теневом бане соцсети. Таким образом Instagram «наказывает» недобросовестных пользователей за какие-либо нарушения правил, которые установлены платформой. Теневой бан - исчезновение отдельных публикаций из поиска в Instagram. Так как другие интернет-пользователи не видят в ленте постов Водонаевой, то проявляют меньше активности в ее профиле, а это значит, что страница становится менее популярной и в поиске.

Алёна заявила, что не намерена прекращать поднимать злободневные вопросы, происходящие в стране, и отметила, что не станет прибегать к сервисам по выведению аккаунта в топ, накручивая лайки, подписчиков и различных ботов. Также Водонаева рассказала, что с нетерпением ждет обновлений Instagram, когда отменят «лайки». По ее словам, это поможет вернуть открытость и честность соцсети, которая была в самом начале.