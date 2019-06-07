"Убедитесь, что язык прикреплен к мозгу": Скулкина резко поставила на место критиков её фигуры

Сегодня, 15:30

Звезду Comedy Woman вывели из себя насмешки комментаторов.

В своём Instagram популярная актриса комедийных шоу внезапно перешла на резкий тон. Под горячую руку, видимо, попали особо острые на язык подписчики, которых разгневанная Екатерина быстро поставила на место в своей фирменной экспрессивной манере: «Ваше мнение тем ценнее, чем реже вы даёте его без запроса», «Прежде, чем что-то сказать, убедитесь, что ваш язык надёжно прикреплён к мозгу». Скулкина провела настоящую «прополку» в своих аккаунтах, после которых «выжила», буквально, пара безобидных двусмысленных комментариев о «бомбической» фигуре звезды нестандартных габаритов. Невольно приходит мысль, что «звезда» явно перестаралась: теперь её аккаунт в Instagram напоминает книгу пожеланий в госпитале матери Терезы – одни восторженные признания и возгласы восхищений! Расстроенные чувства Скулкиной понятны, учитывая, сколько усилий прилагает самая яркая артистка Comedy Woman для того, чтобы держать себя в форме. Екатерине приходится не только ограничивать себя в еде, но и даже надевать боксёрские перчатки!

К счастью острословов, их не оказалось рядом в тот момент, когда разгневанная «звезда» проводит свои тренировки. Но можно предположить, что вспыхнул гнев артистки тогда, когда она сама оказалась рядом с гораздо более выигрышно выглядящей подругой Екатериной Варнавой. В ночном клубе дамы станцевали эротический танец, и это видео вскоре появилось на странице Скулкиной. Тут же посыпались язвительные комментарии, в которых особо бестактные подписчики глумились над тем, что Варнава просто «потерялась» за Скулкиной. Впрочем, лучшим утешением для расстроенной звезды могут послужить слова, что у настоящего таланта – нет лишних килограммов!