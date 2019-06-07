Силиконовые мускулы. Нездоровое телосложение Тарзана говорит о пластике

Сегодня, 14:02

С возрастом мышцы танцора «сдуваются», а спина остается подозрительно широкой.

Спортсмены-бодибилдеры знают, что спину всегда прокачать сложнее всего, если она не широкая по генетическим причинам. Кроме того, даже если удастся прокачать мышцы спинно-бокового отдела, то они быстро уходят, если игнорировать или часто пропускать занятия в спортзале, а изнуряющие силовые тренировки могут надоесть кому угодно. Не удивительно, что сейчас тело знаменитого танцора откровенного жанра Тарзана сильно поменялось - мускулы больше не выглядят «надутыми», а вот спина остается по-прежнему подозрительно широкой.

Такое нездоровое телосложение Тарзана говорит о пластике, ведь точно такие спины бывают, если вставить в область спины специальные имплантаты. Не исключено, что в прошлом Сергей Глушко вместо того, чтобы годами ходить на фитнес, платить за это немалые деньги, колоть стероиды, мог просто сделать себе силиконовые вставки. Конечно, это исключительно визуально впечатление, и, пусть широкая спина при общем слабом мышечном тонусе кажется очень неестественной, но может быть всего лишь генетической особенностью Глушко и не более того.