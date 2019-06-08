Развод и девичья фамилия? Глюкоза без мужа встретила день рождения в Петербурге

Сегодня, 10:00

Певица, похоже, уже какое-то время не живет с Александром.

Хотя Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) является настоящей звездой, себе в мужья она выбрала человека, который с самого начала не собирался вести публичную жизнь. Александр Чистяков является успешным бизнесменом, а она - певицей, которая, хоть уже и не находится на пике своей славы, но продолжает выпускать новые песни и гастролировать.

Впрочем, довольно странным может показаться то, что давать концерт Глюкоза уехала в другой город прямо на свой день рождения. После выступления ей поднесли маленький именинный торт, а ведущий мероприятия поздравил ее и побудил загадать желание. В итоге, праздник она встретила без мужа в Санкт-Петербурге и лишь потом отправилась на поезд, чтобы вернуться в Москву.

Певица не особо спешила домой, по всей видимости, потому, что там ее попросту никто не ждал. Похоже, в ближайшем будущем ее ждет лишь, как говорится, развод и девичья фамилия. Впрочем, супруги могут решиться просто на раздельное проживание, чтобы не заморачивать себя лишними хлопотами.