Отправляет за СПИДом? Малышева советует клиентам клинику с сомнительной репутацией

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Врач, похоже, решила подключить к лично созданному «геноциду» и своих коллег.

Теледоктор Елена Малышева в последнее время вызывает у общественности лишь негативные эмоции. Ведущая программы «Жить здорово» неоднократно подвергалась критике за «извращенные» спектакли на телешоу, а также продвижение опасных препаратов. Теперь же Малышева буквально устроила «геноцид», предлагая своим поклонникам диеты, которые могут негативно отразиться на их здоровье. Суточный рацион курса похудения Елены Васильевны является, так сказать, «универсальным» и не учитывает индивидуальные особенности человека.

На этом Малышева, видимо, решила не останавливаться – теперь доктор советует своим клиентам клинику с сомнительной репутацией, при этом называет ее самым лучшим неврологическим центром страны. Неужели Елена Васильевна отправляет своих преданных фанатов за СПИДом? Все дело в том, что на просторах интернета можно встретить множество негативных отзывов об этом медицинском учреждении. Наиболее ужасным является тот факт, что в неврологическом центре Москвы, судя по отзывам, некогда был зафиксирован случай заражения ВИЧ. Насколько правдив этот факт, неизвестно.

На сайтах немало положительных отзывов о научном центре неврологии, однако количество негативных комментариев, оставленных недовольными клиентами, поражает. Многие пациенты отмечают, что медики клиники не только не вылечили их, но и не смогли поставить точного диагноза.

«Кормушка для узкого круга лиц», - пишут разгневанные пользователи, отмечая, что врачам наплевать на самого пациента – им важны только деньги. «Несоблюдение врачебной этики, ненадлежащее качество медицинских услуг», - так описывают московский центр неврологии побывавшие там клиенты.

Странно, что Малышева снова советует поклонниками то, что может навредить их здоровью. Складывается впечатление, что доктор лишь помогает своим недобросовестным коллегам, «обросшим» негативными отзывами, поднять популярность, либо же подключила и их к собственноручно созданному «геноциду».