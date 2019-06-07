Кадет стал папой - суд признал Головина отцом ребенка

Вчера, 23:30

Теперь актеру придется выплачивать алименты.

Звезду сериала «Кадетство» и фильма «Елки» Александра Головина признал отцом Шелковский городской суд Москвы. Девочка, которой экс-возлюбленная актера Светлана Белогурова дала имя Оливия, стала полноправной дочерью Головина в результате проведенного ДНК-теста.

Головин, игнорируя очевидное внешнее сходство дочки с ним, на протяжении года не предпринял ни одной попытки встретиться с бывшей и познакомиться с ребенком. Очевидность ситуации признавали даже друзья самого известного в стране кадета, советуя актеру хотя бы задуматься о возможном отцовстве.

Белогурова опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поблагодарила своих адвокатов и всех тех, кто ее поддерживал. По ее словам, у нее не было ни малейшего сомнения в вопросе отцовства, и генетическая экспертиза – лишь формальность.

Напомним, Белогурова и Головин познакомились на съемочной площадке, у молодых людей начал бурно развиваться роман. Результатом отношений стала беременность девушки, на которую Головин никак не отреагировал, заявив, что ребенок не его. В статусе уже бывшей возлюбленной Белогурова принимала участие во многих телешоу с целью образумить молодого папу. Но когда встал вопрос о содержании ребенка, девушка оставила слова и перешла к активным действиям, подав заявление в суд на Головина.