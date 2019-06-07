Нарушили молчание: Ивлеева и Элджей забросали соцсети совместными фото c отдыха

Сегодня, 15:00

Объятия, рассветы, море, яхты и крутые тачки - пара весело проводит время на отдыхе.

Привыкшие тщательно скрывать свои отношения Настя Ивлеева и Элджей, похоже, все таки решили нарушить молчание. Молодые люди, отправившись в совместный отпуск, буквально забросали соцсети совместными фото и видео-историями.

У влюбленных на отдыхе есть все: море, солнце, объятия и, конечно, любовь. Малую часть которой, ребята наконец-то показали подписчикам.

Если судить по видео, опубликованным в Instаgram, звездная пара весело проводит время (плавая на яхте), наслаждаясь прекрасным тропическим закатом.

Возможно, медийные личности решили поделиться подробностями своего путешествия от избытка нахлынувших чувств. Ведь в прессе ходят слухи, что Настя и Алексей тайно вступили в брак, а совместная поездка — это их медовый месяц. Сплетни в СМИ спровоцировала сама ведущая. Улетая за границу, Ивлеева опубликовала видеоролик с хештегом «медовый месяц» на английском языке, что натолкнуло журналистов и поклонников на мысли о женитьбе.

Сами влюбленные предпочитают не комментировать ситуацию, оставив любопытных томиться в неведении.