Борьба за справедливость или жадность? Лолиту обязали погасить коммунальный долг

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По словам Милявской, она не желает «кормить каких-то тунеядцев».

5 июня Басманным районным судом Москвы был частично удовлетворен иск ТСЖ, в результате чего с популярной певицы Лолиты Милявской должна быть взыскана сумма в размере 720 тыс. рублей. Средства должны пойти в счет погашения задолженности артистки по коммунальным платежам.

На предполагаемую банальную жадность Милявской указывает противоречие ее слов общеизвестным фактам. Так, певица в эфире радиостанции заявляла о своем решительном настрое «идти до конца», назвав всю ситуацию «делом чести». При этом Лолита утверждала, что лично побывала уже на десяти процессах, но, на самом деле, явилась в суд лишь единожды – на первое заседание.

Отказ погасить коммунальный долг сама Милявская объясняет нежеланием идти на поводу у недобросовестных компаний. По заявлению актрисы, у нее оплачены абсолютно все счета по расходу воды и электроэнергии, и на руках имеются соответствующие квитанции.

Между тем, на своей странице в Instagram Милявская получила поддержку от подписчиков. Инцидент поклонниками был назван борьбой за справедливость и противостоянием с беспределом коммунальщиков. Некоторые пользователи даже поделились своими историями о конфликте с ТСЖ в знак одобрения позиции певицы.

Кроме того, это уже не первый подобный случай в жизни Лолиты. В 2012 году она судилась с ТСЖ «Таганская площадь», которое требовала взыскать с актрисы 500 тыс. рублей. Иск был отклонен судом, и Милявская осталась при своих деньгах, заявив, что не собирается оплачивать капремонт дома, который запланирован аж на 2041 год.