Империя Юнусовых: Тимати решил плодиться «по-кардашьяновски»

Сегодня, 12:00

Традиция едва ли не каждый год рожать наследников ему полностью подходит, видимо, решил рэпер.

Поклонники рэпера Тимати до сих пор не могут прийти в себя после новостей о том, что он станет отцом во второй раз. Вместе со своей девушкой Анастасией Решетовой он принял участие в фотосессии, в которой наконец показал интересное положение модели. Несмотря на то, что слухи об этом витали задолго до официального подтверждения, данные снимки все равно возымели настоящий фурор.

Сам Тимати в данной ситуации оказывается настоящим альфа-самцом, потому как показывает, что свою ДНК он намерен распространять как можно серьезнее. Вторая к ряду женщина Тимати беременеет, что наталкивает на размышления о том, что рэпер решил плодиться «по-кардашьяновски», создавая так называемую империю Юнусовых.

Ничего удивительного в возможном рвении рэпера нет. Учитывая то, что больше всего в жизни он, вероятнее всего, стремится к славе, у Кардашьянов ее более чем достаточно, причем немалую роль в этом играют дети, которых знаменитое семейство рожает едва ли не каждый год. Увлечение Тимати Кардашьянами отмечалось еще с тех пор, когда он вместе с Ксенией Собчак выкладывал якобы «домашнее видео» откровенного характера, которое являлось прямой отсылкой к скандалу с Ким Кардашьян.

С тех пор Тимур Юнусов, безусловно, сильно изменился, однако несколько лет назад, с появлением дочери Алисы, он понял, что славу можно зарабатывать не только с BlackStar, но и с помощью детей, ведь поклонники готовы на все ради подробностей, связанных с этим.