Черное венчание? Мать Кадони обратилась к злым чарам ради замужества

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Об этом свидетельствует внезапное замужество ведьмы, опыт в черной магии, а также ее практика с приворотами.

Колдунья и ее избранник оформили свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Еще до того, как принять участие в шоу «Битва экстрасенсов», Елена Голунова имела репутацию самой сильной ведьмы Сибири.

На телевидение женщина пришла лишь после долгих уговоров редакторов программы и по настоятельной просьбе старшего сына Влада Кадони, который до этого дважды принимал участие в шоу.

Вот только свадьба «сибирской ведьмы» несколько шокировала пользователей сети. Мало кто поверил в светлую и безграничную любовь между женщиной, занимающейся черной магией и простым мужчиной.

На проекте Елена предпочитала носить черную одежду и красить губы темной помадой, создавая загадочный и немного зловещий образ. Однако сегодня она предстала в весьма странном для себя образе, вся в белом наряде, счастливая и излучающая добро.

По интернету поползла информация о том, что свадьба, это ни что иное, как последствие приворота. Можно даже предположить, что Елена выбрала для своей цели один из самых мощных и сложно снимаемых приворотов – черное венчание.

И не мудрено, что об одном только упоминании о Елене идут мурашки по коже и вспоминаются привороты и злые чары, ведь она запомнилась как бесстрашная колдунья, которая часто использовала собственную кровь и кровь героев программы для прохождения различных испытаний, без страха относилась к кладбищам и разговаривала с мертвецами.

Учитывая свою «дурную славу» Мать Кадони могла обратиться к злым чарам ради замужества. Ведь с личной жизнью у ведьмы как то не задалось.

Помимо Елены владение магией унаследовал и ее старший сын – Влад Кадони. Сейчас молодой человек является одним из телеведущих в шоу «ДОМ-2» и крайне счастлив за мать.