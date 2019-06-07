На 78-м году жизни умер музыкант Доктор Джон

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Получив шесть премий «Гремми» и записав 20 музыкальных альбомов, Малколм скончался.

О трагичной новости было сообщено в твиттере Малколма. Многие коллеги и друзья уже выразили соболезнования семье талантливого музыканта и продюсера. Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр также вошёл в число скорбящих.

Музыкант исполнял новоорлеанский блюз и психоделический рок. Он был известен своим электрическим подходом к творчеству. Начал он свою карьеру музыканта в конце 1950-х годов, выступая в Новом Орлеане под псевдонимом Night Tripper.

В середине 1960-х он стал одним из самых ярких представителей психоделической музыка тех лет. Выпустил свой самый популярный и успешный сингл «Right Place Wrong Time».