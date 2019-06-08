«Я пережил токсичную женщину»: Шепелев вскрыл своё отношение к покойной Фриске - сеть

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Презрение, злость и облегчение после смерти Жанны чувствует Дмитрий – уверены пользователи, негодуя.

Попав на долгожданную выставку работ Эдварда Мунка, телеведущий Шепелев поделился с фолловерами данной новостью в своём Instagram. Дмитрий выделил особое внимание цитате художника: «Я пережил все возможные зависимости: алкоголь, табак, казино и … Токсичные женщины».

По видео заметно, что Шепелев сделал особый акцент на моменте с «токсичными женщнами», после чего улыбнулся. Можно предположить, что тем самым Дмитрий вскрыл своё отношение к покойной Фриске – своей бывшей супруге, которая умерла из-за страшной болезни.

Фанаты в сети негодуют, ведь после скандала с родственниками Жанны и их общим ребёнком Платоном многие зрители начали считать Шепелева ужасным человеком. Сейчас же он обратил против себя ещё большее количество человек, потому что показал явное облегчение, злость и презрение к покойной певице – уверена публика.

Чем же его могла так задеть собственная жена, если он так о ней говорит? Возможно, что всё дело, опять же, в родственниках Жанны, ведь после её смерти они окончательно перестали общаться, чему был явно рад ведущий.

Впрочем, может он действительно очень сильно уважает творчество Мунка и искренне посчитал его цитату великолепной, не неся за этим тайного посыла и обращения к Жанне. Однако факт того, что и как он произнёс, остаётся фактом.