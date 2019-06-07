«Объедает» всю семью? Асмус публично унизила Харламова за обжорство

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Об этом говорит подпись к новому фото Кристины. Она выставила себя в хорошем свете, опозорив Гарика. «Бургер взяла у мужа», - написала актриса.

Недавно жена знаменитого комика опубликовала в свой Instagram новое фото. На снимке девушка позировала с бургером, видимо, намереваясь его съесть. Судя по всему, чтобы не разочаровывать аудиторию, Асмус подписала фото, «скинув» всю вину на мужа Гарика, якобы это его бургер, а она такую пищу не употребляет. Кристина публично унизила Харламова за обжорство.

Ни для кого не секрет, что Гарик имеет лишний вес, но ведь это не повод указывать ему на это, тем более, «позоря» в социальной сети. Фанаты были удивлены таким поведением любимой актрисы и посоветовали ей быть сдержанней в этом вопросе. Неужели Гарик «объедает» всю семью?

Слухи о ссорах и изменах в этой паре ходят не первый день. Поклонники считают, что за маской идеальной семьи Харламов и Асмус скрывают вечную ругать. Возможно, поступок Кристины как-то связан с конфликтами в этой паре. Можно предположить, что так Кристина хотела «проучить» мужа за очередной скандал.